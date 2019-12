Cabeza de Vaca mantiene confianza en Tamaulipas para inversión extranjera

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que el estado mexicano debe utilizar todos los instrumentos a su alcance para combatir el crimen organizado

En un encuentro con integrantes de la Unión de Ejidos Citricultores del Centro de Tamaulipas "Emiliano Zapata", el mandatario informó que el Gobierno de Tamaulipas y las instituciones de Seguridad Pública se mantiene la presencia en esta región productiva, a fin de fortalecerla como polo de desarrollo y crecimiento económico.

Comentó que Tamaulipas, en el tercer trimestre ocupó el tercer lugar a nivel nacional en inversión extranjera, "esto no se da si no hay garantías, si no hay seguridad y confianza. Esto es lo que estamos llevando a cabo aquí en Tamaulipas y se ve reflejado precisamente en esa confianza que están depositando en nuestro estado".

La tarde del martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que designará a los cárteles mexicanos como terroristas, por su papel en el tráfico de drogas y personas.

En ese sentido, afirmó que se necesita trabajar de manera más coordinada y realizar labores de inteligencia con los gobiernos de los estados "y por qué no decirlo, con nuestros vecinos del norte".

"Más allá del término, yo he manifestado que el Estado Mexicano tiene que utilizar todos los instrumentos que tenga a su alcance para combatir a la delincuencia, para combatir al crimen organizado, para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho", respondió a la pregunta directa.

No necesariamente atacar el fuego con fuego. Hay instrumentos muy valiosos que tiene el Estado Mexicano, el gobierno federal, como sistemas de inteligencia, frenar en sus aduanas el contrabando, el tráfico de armas que tanto daño le han hecho a este país".