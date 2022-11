Buscaría Santiago Creel ser candidato de alianza opositora

El diputado federal del PAN, Santiago Creel, señaló que desea ser el candidato presidencial del polo opositor más poderoso el cual reconstruya al país

Por: Luis Padua

Noviembre 01, 2022, 9:00

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que para continuar con la alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dependerá de como voten en la reforma electoral, porque si acompañan a Morena en contra del INE, definitivamente quedará fuera de Va por México.



“Obviamente el PRI deberá tomar una decisión en esta reforma electoral absurda que propone el presidente López Obrador y si toma una mala decisión se acabó la alianza porque una vez ya la situación gravísima como fue la militarización, como fue la reforma que prorroga esta actuación también digamos acabar con el árbitro electoral, es algo inconcebible.



“Creo que todas las fuerzas democráticas que además están representadas en la propia ciudadanía porque finalmente los partidos somos instrumentos de la ciudadanía, no somos otra cosa sino que agrupamos esa representación, entonces si un partido en lugar de ser oposición se va del lado del gobierno obviamente deja ese espacio en la sociedad”, dijo el diputado panista.



En entrevista, reiteró que quiere ser el candidato de la alianza Va por México, y como parte de ello busca unificar en lugar de dividir.



El diputado federal del PAN, señaló que desea ser el candidato del polo opositor más poderoso el cual reconstruya al país, y busque principalmente reconciliar un país, que aseguró, hoy se encuentra dividido.



“Aspiro a no sólo ser candidato de mi partido, sino aspiro a ser el candidato del polo opositor que se forme, y que sea el bloque opositor más grande, más poderoso y más eficaz, que se haya podido armar en el país.



“Para qué, porque todo esto es para algo, para poder reconstruir al país, el país está quebrado en muchos sentidos, está quebrado su sistema educativos sistema de salud, ni siquiera hay para medicinas, tenemos que arreglar el sistema de la seguridad está quebrado su sistema de seguridad pública, de seguridad interior, igualmente, fundamental reconciliar un país dividido, polarizado, que se encuentre enfrentado entre dos polos opuestos no va a ninguna parte”, dijo Creel.



Para el legislador, tener un sólo discurso en lugar de uno que divida, podrá atraer a quienes votaron por Morena en las elecciones pasadas, pues dijo todo se basará en hacer una autocrítica para poder resarcir lo que se hizo mal.

Con información de elhorizonte.mx