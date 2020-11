FGR busca extraditar a García Luna

La Fiscalía General de la República buscaría extraditar al ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, para que rinda cuentas en suelo azteca

29/11/2020 | 19:00 | Israel Rubio

La Fiscalía General de la República buscaría extraditar a México al ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, actualmente se encuentra preso en una cárcel federal en Nueva York, Estados unidos.

La Fiscalía ha documentado que el ex secretario posee bienes valuados en 27 millones de pesos cuyo origen no logró comprobar, monto que no coincide con lo ganado en su paso por cargos públicos en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en cuanto a salarios y otros ingresos.

Además, García Luna tiene una investigación bierta por otros delitos patrimoniales que tienen que ver con empresas y asignación de contratos de varios gobiernos.

La orden de aprehensión habría sido emitida el viernes por la FGR y es resultado de las investigaciones de la dependencia federal, se busca que el ex secretario rinda cuentas en territorio mexicano.

Recordemos que García Luna esta en una cárcel federal en Brooklyn, Nueva York, en la que se le imputaron tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas.