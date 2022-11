¡Auxilio! Combi se niega a bajar a joven y grita por ayuda

Los dramáticos momentos quedaron grabados por el pasajero de un vehículo de alquiler en el Estado de México, aseguró que la combi no traía placas

Por: Redacción

Noviembre 19, 2022, 8:15

Momentos de terror vivió una joven estudiante a bordo de un transporte público en el Estado de México, después de que presuntamente el conductor se negó a detenerse para bajarla.



Los hechos se registraron en Valle de Aragón segunda sección en el Estado de México.



El pasajero a bordo de un taxi que presenció los hechos, señaló que la estudiante presuntamente era la última pasajera en una combi de transporte público y el conductor se había negado a bajarla. Es por eso que la joven comenzó a gritar y la gente la auxilió.



Por su parte, el taxista intentó alcanzar al conductor de la combi en color blanco que no traía placas, pero por el tráfico esta se perdió.



El pasajero señaló que el conductor de la combi 'no era de aquí', refiriéndose a la zona.



Aunque el taxista le preguntó al pasajero si buscaban una patrulla y lo detenían, este respondió: 'No pues ya se va a pelar ese g...', quizás pensando en su seguridad.



El video que fue publicado el 08 de noviembre cuenta con 1.2 millones de reproducciones.

Los usuarios que reaccionaron al video agradecieron a las personas que ayudaron a la joven por no ser indiferentes, otros más relataron sus malas experiencias a bordo de un transporte público.

Se desconoce si se interpuso una denuncia contra el conductor de la combi en la Fiscalía del Estado de México.

Recientemente se han dado a conocer casos en donde conductores del transporte público se niegan a bajar a las pasajeras.