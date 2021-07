Auxilian a 7 jóvenes tras vacunación por temor y estrés

Foto: El Bravo

Unos siete jóvenes recibieron atención médica tras la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Matamoros, Tamaulipas, pero no por reacción al biológico

Por: Luz Camacho

julio, 29, 2021 13:37

MATAMOROS TAMAULIPAS.- El temor y estrés de recibir la vacuna contra el Covid-19 provocó que siete jóvenes tuvieran que ser atendidos por los médicos durante la jornada de vacunación en Matamoros, Tamaulipas.

A los cinco minutos de recibir la vacuna, una joven de 19 años, que acudió a la sede de la cancha deportiva ubicada atrás de la Presidencia Municipal de Matamoros, comenzó a sentirse mal, se puso pálida, por lo que tuvo que ser atendida por Leonel Castellanos Echeverría, director de Salud Municipal, quien de forma voluntaria acude para coadyuvar en las labores, según informó El Siglo de Torreón.

Momentos después, también fue atendida otra mujer de 35 años que dijo sentirse mal, pero en este caso se informó que la fémina es hipertensa y fue por la impresión de recibir la inyección.

Otros cinco jóvenes también manifestaron sentirse mal, pero no por reacción al biológico, sino más que nada por temor y estrés al ver la jeringa, y recibieron atención médica del personal asignado a los puntos de vacunación.

No están acostumbrados a una vacuna: Castellanos Echeverría

En redes sociales circulan videos donde jóvenes que se registren o gritan al momento de recibir la inyección de la vacuna contra el Covid-19.

La causa por la que los jóvenes podrían estar reaccionado de esta manera, es porque jóvenes, a comparación de los adultos mayores, no están acostumbrados a una vacuna, pues a edades tempranas no tienen ningún padecimiento y en años no han recibido vacunas, según explicó el director de Salud de Matamoros.

Menciona que incluso algunos que tienen miedo se sugestionan y al momento de recibir la vacuna se sienten mal, pero solo es algo pasajero.

Cabe mencionar ninguno de los jóvenes tuvo que ser trasladado a un hospital, pues el personal médico les tomó la presión y ayudaron a tranquilizarlos al explicarles que no tenían nada que les afectara en su salud.