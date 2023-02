Atleta mexicano se queda sin competencia; culpa a aerolínea

Por medio de una publicación hecha por el usuario @ClauOrozco en Twitter, se hizo la denuncia de un triatleta mexicano no pudo abordar su avión rumbo a La Habana, Cuba, para participar en la Copa América de Triatlón.



Aunque no se da a conocer el nombre del afectado, en el video se puede escuchar con lamento la situación que la aerolínea le hizo pasar.

Triatleta mexicano que viajaba a Copa Continental de La Habana a representar a México no lo dejaron subir su bicicleta a menos que pagara ,000 a un señor de @VivaAerobus por hacerle el favor. @katilunga @CONADE @Milenio @El_Universal_Mx @ricardocarino @Profeco @GobCDMX pic.twitter.com/X9iNHEa84L

De acuerdo a su denuncia, los encargados del abordaje le hicieron saber que era imposible ascender su bicicleta a la aeronave, para después decirle que si podrían subir el vehículo si el propietario pagaba la suma de 18mil pesos, a lo que el triatleta se negó.

'No quieren subir mi bici y no voy a poder ir a la competencia, entonces aquí la señorita ni siquiera me puede ayudar', se escucha, mientras se retira la empleada de Viva Aerobús.