¡Aterrador! Policía acude a reporte de posesión demoníaca

Los elementos de la Policía son testigos de sucesos lamentables al atender reportes de robos o crímenes. Sin embargo, muy pocos cuentan sus experiencias aterradoras.



Un elemento de la Policía Municipal en Sonora mantuvo en vilo a sus compañeros mientras les relató su experiencia al atender el reporte de una jovencita presuntamente poseída después de haber jugado el juego de la ¡Ouija!

El elemento recordó que respondieron a un llamado del C5 por la condición física de una jovencita que asegura llevaba al menos tres días jugando y en esa ocasión se llevó a su novio para volver a jugar, sin embargo, la atmósfera se tornó tensa cuando la joven presuntamente fue poseída.

"Llegamos y la morrita estaba acostada en un sillón, con los ojos blancos y volteaba pa' los lados. Cuando yo entré sentí un pin.. miedo bien cul.. a la v... se volteo y me miró y yo dije entre mí: 'La sangre de Cristo tiene poder', dentro de mi cabeza y la morrita volteo y me dice 'cállate hijo de tu p..mad.." y yo no estaba hablando más que dentro de mi cabeza", dijo el oficial estremeciéndose de nuevo ante el relato.

Detalló que en el lugar también se encontraban paramédicos de la Cruz Roja, pero nada podían hacer pues la situación era ajena a ellos. Sin embargo, hicieron algo que el policía calificó como un "error".

Intentaron exorcisarla por cuenta propia y para ello le comenzaron a leer la Biblia, lo que presuntamente generó el enojo de la entidad que la poseía: "Cállate hijo tu p.. ma, cállate", les gritó la jovencita. Posteriormente le colocaron un rosario en el pecho provocando que la quemara según señaló la afectada, también le fue puesto un crucifijo el cual terminó partiendose a la mitad, relató el elemento a sus compañeros en la patrulla.

En ciertos momentos la mujer pedía por ayuda, pero al acercarse para preguntarle cómo se llamaba, respondia que era el Rey del Mundo y que se llamaba Itzel.

Al ver la escalofriante situación, el comandante los mando por un sacerdote a Villa Sonora, cual fue la sorpresa de los oficiales que al llegar obtuvieron por respuesta la negativa del presbítero.

Y es que aseguró que el no estaba autorizado para realizar un exorcismo y si acudía iba a empeorar la situación, sin embargo, sí les aconsejo arrodillarse en el altar y rezar.

Los elementos regresaron al domicilio de la jovencita e informaron al comandante de la respuesta del sacerdote por lo que otro elemento decidió romper la tabla del juego pese a ser advertido y al hacerlo la joven presuntamente poseída se desvaneció.

Sin embargo, fueron engañados la jovencita presuntamente seguía poseída por lo que decidieron esposarla y llevársela a una plaza en dónde se encontraban personas religiosas y presuntamente le expulsaron al demonio que la había poseído.

El vídeo original cuenta con cerca de tres millones de reproducciones.