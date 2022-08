Así fue el ataque a balazos contra pizzería en Cd. Juárez

Cámara de seguridad de pizzería capta el momento del ataque a balazos en Ciudad Juárez, donde algunos clientes y empleados resultaron lesionados

Por: Francisco Trejo

agosto, 12, 2022 14:12

Ciudad Juárez.- Un video de una cámara de seguridad de una pizzería Little Caesars, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, reveló el momento en que un grupo de personas reciben varios impactos de bala por parte de un grupo de hombres armados que atacaron a unos periodistas que se encontraban en la parte de afuera del establecimiento.

El locutor Alan González, Lino Flores, del área de Promociones de la empresa Mega Radio, el gerente de Operaciones, Armando Guerrero, y un escolta de nombre Alex Arriaga fueron baleados hasta perder la vida.

Según lo que se aprecia en el video de la pizzería, los tres heridos son una clienta y dos repartidores de comida, lo cuales ante la ráfaga de balas se arrojaron al suelo e incluso se abrazaron, pero no pudieron evitar ser alcanzados por los proyectiles.

De acuerdo con algunos reportes, los miembros de la estación local Switch 105.9 FM se encontraban promocionando el restaurante al momento del ataque.

México eleva a 11 las muertes por día de ataques a civiles en Ciudad Juárez

El Gobierno de México elevó este viernes a 11 la cifra de muertos tras la jornada violenta del jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un grupo criminal provocó un motín en una cárcel y después asesinó a ciudadanos, incluyendo un periodista de radio local.

"Algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil e inocente como una especie de represalia, no fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en el que empezaron a disparar a civiles, a gente inocente", informó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La violencia en la ciudad, fronteriza con El Paso, Texas, comenzó a las 13:27 horas del jueves con un motín en la cárcel del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, donde el grupo criminal "Los Mexicles" atacó al bando rival de "Los Chapos", expuso Ricardo Mejía, subsecretario federal de Seguridad.

El motín dejó 20 internos lesionados, cuatro por proyectil de arma de fuego, y dos muertos, según Mejía, aunque la Fiscalía de Chihuahua había informado de tres de forma preliminar.

"Se logra restablecer el control en el centro penitenciario a partir de la actuación de las fuerzas municipales, estatales y federales, pero a partir de esta actuación, este grupo delictivo 'Los Mexicles' empieza a emprender acciones de disturbio y agresiones contra la población civil de Ciudad Juárez", añadió.

Las agresiones a la ciudadanía resultaron en "nueve personas fallecidas, que se suman a las dos que se suscitaron al interior del centro penitenciario", detalló.

