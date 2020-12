Así dio inicio la vacunación contra el Covid-19 al personal médico en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, explicó que las dosis recibidas se aplicarán en cuatro sedes del estado con una logística a cargo del Ejército

México.- México inició este lunes el suministro de 8,775 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech al personal médico en el estado de Coahuila, mientras prosiguen las vacunaciones en la capital que comenzaron el pasado jueves.

"Esta mañana llegó a Saltillo -capital de Coahuila- la vacuna contra el covid-19, misma que comenzará a ser aplicada de inmediato en diversas regiones de la entidad", informó el Gobierno estatal en un comunicado.

El pasado jueves, México comenzó a vacunar con el fármaco de Pfizer a médicos de la Ciudad de México, donde ha llegado un cargamento con 3,000 dosis y otro con 34,000.

Mientras que el sábado aterrizaron 8,775 dosis en la ciudad de Monterrey (Nuevo León) que fueron trasladadas este lunes a Coahuila para iniciar las vacunaciones en el norte del país.

#Coahuila. Comienza vacunación al personal de salud, incluido el del #IMSS. La enfermera María Dolores Martínez Ledezma del Hospital General de Zona No. 2, es de las primeras en recibirla.#VacunaCOVID19 pic.twitter.com/QWNPDEU934 — IMSS (@Tu_IMSS) December 28, 2020

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, explicó que las dosis recibidas se aplicarán en cuatro sedes del estado con una logística a cargo del Ejército, al igual que en Ciudad de México.

Por ciudades, Piedras Negras recibirá 1,950 dosis, Monclova 975, mientras que Torreón y Saltillo 2.925 cada una.

"Se recibieron las vacunas. El día de hoy fueron enviadas a las distintas sedes. Ya deben estar en estos momentos en el lugar para la aplicación el día de mañana", detalló Riquelme desde el 69 batallón de infantería en Saltillo, uno de los puntos de vacunación.

Posteriormente, el mandatario estatal aclaró que este lunes ya se pusieron las primeras dosis en un "ensayo en vivo con personal médico".

"No tuvimos el menor problema. Ya ahorita están en el área de recuperación los primeros vacunados. Y hasta ahorita, todavía no hay síntomas de otra naturaleza y dicen los doctores que no debe haber", precisó.

Después de meses de mucho esfuerzo por controlar la pandemia y mitigar sus efectos, hoy iniciamos la primera fase del Programa de Vacunación contra el #COVID19 dirigida hacia nuestro personal médico. pic.twitter.com/82mz7Lg0Rb — Miguel Riquelme (@mrikelme) December 28, 2020

El estado de Coahuila acumula 49,730 casos de covid-19 y se acerca a las 4.000 muertes por la enfermedad, mientras el país suma 1.383.434 contagios y 122.426 fallecidos.

Los primeros vacunados del estado fronterizo serán, de acuerdo con el plan mexicano de vacunación federal, trabajadores del sector médico por haber "estado en la primera línea de batalla" desde el inicio de la pandemia.

"Hoy he dado la instrucción de que no se vacuna absolutamente nadie que no sea el personal de salud", enfatizó Riquelme.

El Gobierno mexicano prevé haber vacunado a prácticamente todo el personal de la salud a finales de enero, cuando según sus cálculos se habrán recibido 1,4 millones de dosis de Pfizer en cargamentos semanales.

Una vez vacunados, México quiere inmunizar al resto de la población entre febrero de 2021 y marzo de 2022 de forma gratuita y gradual, según edades y enfermedades crónicas.

Para ello, ha precomprado 34,4 millones de vacunas a la estadounidense Pfizer, así como 77,4 millones a la británica AstraZeneca y 35 millones a la china CanSino, si bien estas dos todavía no han sido autorizadas para su uso en México.