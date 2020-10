Asesinan a organizadora de tandas de cirugías; la culpan de la muerte de una clienta

La mujer en reiteradas ocasiones negó que ella fuera la culpable de la muerte de una de sus clientas en el quirófano antes de ser intervenida

Tamaulipas.-Milagros García, mejor conocida como Milly, se dedicaba a realizar tandas de cirugía plástica en Camargo, Tamaulipas, pero durante una operación, algo salió mal y una de sus clientas falleció.

Inmediatamente los ataques contra Milagros comenzaron en sus redes sociales en donde la culpaban por la muerte de la mujer y le exigían que se hiciera responsable de los hechos.

Por su parte, Milly realizó un par de videos para hablar sobre lo acontecido. En el primer video la mujer detalla que llegó a la ciudad de Monterrey en donde se llevaría a cabo una cirugía plástica.

La mujer se mostró visiblemente afectada al confirmar que una de sus clientas había perdido la vida.

A tan solo 20 minutos de haber ingresado al quirófano, el doctor le informó a Milagros que la paciente había entrado en un paro cardíaco y tras varios intentos la mujer es declarada muerta

De acuerdo con Milagros, el doctor asegura que nunca tocó a la paciente que antes de la intervenció a la mujer se le subió la presión y entró en un paro cardíaco.

"No llevo diez, tengo 225 pacientes que me respaldan", dijo Milagros en su video.

Por su parte, el doctor renunció al Hospital Practimed en donde realizaban las cirugías, indicó la mujer.

COMIENZAN LAS AMENAZAS

De acuerdo con Milagros, la familia de la mujer fallecida nunca la culparon por su muerte y a cambio la apoyaron, destacó que el esposo de la mujer nunca le faltó al respeto.

Sin embargo, en un segundo video da a conocer presuntas amenazas por parte del esposo de la mujer fallecida en donde presuntamente le pedía que le entregara a los doctores que atendieron a su mujer en el quirófano.

"Yo no voy a estar agusto, la muerte de mi esposa no va a quedar así", dijo presuntamente el esposo de la mujer.

La mujer culpó a personas cercanas al hombre al que identificó como Beto de meterle ideas para 'vengar' la muerte de su esposa.

"Ustedes no van a estar agusto hasta que él no me mate, para que ustedes estén agusto necesito yo morirme", dijo Milagros en el video.

La mujer indicó que tras las amenazas recibidas tuvo que sacar a sus hijos de su casa y trasladarse a otro lugar.

En el video la mujer refiere que escribió una carta en la que responsabilizaba a personas si algo le llegaba a pasar por las constantes amenazas que recibía.

DESENLACE FATAL

El 1 de octubre el cuerpo de Milagros fue encontrado sin vida y brutalmente violentado en los márgenes del canal 'Rodhe' en Reynosa, Tamaulipas.

Las autoridades no han comprobado que se trate de un homicidio por venganza y la primera línea de investigación que indican es que se trató de un crimen pasional.