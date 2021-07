Aprueban protocolo de búsqueda de paquetes electorales

Por: Elizabeth Cruz

junio, 05, 2021

El Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó por unanimidad el Protocolo para la búsqueda de paquetes electorales y expedientes de casilla no recibidos, así como la designación de 224 personas que lo operarán.

El protocolo será activado una vez que, al término de la jornada electoral, los paquetes que contienen los votos que cuenten con un retraso de llegada arriban los paquetes de elección federal y no local; llega solo uno o dos de los tres paquetes.

En la Sesión Extraordinaria se dio a conocer que para la búsqueda se contacta a los supervisores y capacitadores electorales locales responsables, así como a la persona encargada del mecanismo de recolección correspondiente. Después se deberá tener contacto con la Jefatura de Oficina o persona de la Comisión Estatal Electoral (CEE).

Los últimos dos se contactarán con los vocales Ejecutivos de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, acuden a la casilla, se busca a los funcionarios de las mismas y la Comisión Municipal Electoral /CME) así como en la sede de las Juntas Distritales; se busca el material de las Mesas Directivas de Casilla.

Se explicó que de localizarse o no el paquete buscado, se levantará un acta que describa el lugar y las condiciones en que fue encontrado, así como las acciones realizadas para su ubicación.

De no localizarse, se enviará al personal del organismo a recolectar la lona con el aviso de resultados de la casilla correspondiente. Y si no se recibió el paquete o no se localiza dentro del expediente de casilla para las elecciones de gobernador y diputados, el órgano electoral buscará los expedientes faltantes en todos los paquetes pertenecientes a la misma sección, durante la sesión de cómputo respectiva.

Y para la elección de Ayuntamientos, la misma búsqueda se hará durante la sesión de cómputo y estará a cargo de la CME correspondiente.

Conforme a la Ley Electoral, el viernes siguiente a la elección o el próximo 11 de junio, la CEE realizará los cómputos totales de las elecciones de Gubernatura y Diputaciones; y las CME harán los cómputos del Ayuntamiento respectivo, el miércoles siguiente a la jornada electoral, es decir, el próximo 9 de junio.

Cabe mencionar que serán trasladados y custodiados 21,009 paquetes electorales de las elecciones de Gubernatura, Alcaldías y Diputaciones locales; más 7,003 para la elección de Diputaciones federales.