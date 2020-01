Ante constantes robos, hombre deja mensaje, cerveza y botana a ladrones

Información nacional - 23/01/2020 07:00 a.m.

Cansado de robos y de que la policía de Torreón, Coahuila, no haga nada para evitarlos, el dueño de una cancha de futbol colocó una manta con un mensaje para los ladrones que en cuatro meses le han robado cuatro veces.

"Estimado señor ladrón: Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, te pido que no tumbes la puerta, me sale más cara la reparación que los daños que causas que lo que te robas", se lee en la manta.

Pide que le coloque una nota para "dejarte tus bebidas y botas afuera del local para que batalles menos". Finalizó diciendo que la policía de Torreón no hace nada.

El lugar que ha sido víctima de la delincuencia se encuentra ubicado frente al Parque Industrial Las Américas. Su propietario afirmó que los robos comenzaron cuando se negó a pagar la "cuota de seguridad" de 100 pesos a los agentes.

En la imagen que circula, se ve la manta acompañada de tres cartones de cervezas y botanas.