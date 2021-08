Anaya declarará en el reclusorio si van los hermanos de AMLO

El panista Ricardo Anaya lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo invita a presentarse a declarar en el Reclusorio Norte

Por: Patricia Hernández Agüero

agosto, 25, 2021 12:00

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador quien en días pasados le ha insistido en que se presente a declarar en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, "si es inocente".

Cabe destacara que el político del Partido Acción Nacional (PAN) recibió un citatorio para responder por varios delitos que conllevan una pena de hasta 30 años de cárcel, ante esto Anaya respondió que se trataba de una persecución política de AMLO y que se exiliaría para continuar defendiéndose.

Este miércoles, Ricardo Anaya utilizó sus redes sociales para señalar que el presidente ha utilizado 58 minutos de su "Mañanera" para hablar de él.

Anaya respondió a la invitación de López Obrador donde lo anima a que se presente el jueves a declarar en las instalaciones del Reclusorio Norte.

"Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez, que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", mencionó Ricardo Anaya.

El panista también aprovechó para acusar que el presidente López Obrador no puede actuar contra sus hermanos, porque los beneficios económicos eran para él.

"De ellos hay pruebas en video recibiendo dinero en efectivo....¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanao porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?", cuestionó Anaya al presidente.

Finalmente, dijo que las acusaciones en su contra eran un invento de López Obrador en la boca de Lozoya, por eso no hay pruebas.

AMLO le responde a Ricardo Anaya y lo llama hipócrita

En el video publicado por Ricardo Anaya, pidió que un reportero le comunicara al presidente en "La Mañanera", el "reto" que le había lanzado para presentarse a declarar en el Reclusorio Norte y así fue, Andrés Manuel López Obrador le respondió.

"Pues que ya haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, lo que pasa es que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos. Entonces él lo sabe, entonces de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección", señaló el presidente en su conferencia de prensa desde Veracruz.

Sobre las acusaciones hacia sus hermanos, Pío y Martín López Obrador, el presidente pidió que de igual forma la autoridad competente actúe contra ellos si es necesario.

"En el caso de mis hermanos, que igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer", señaló.

A pregunta expresa que si la declaración de Anaya se trataba de una estrategia política, el presidente respondió:

"Es una marrullería, una maniobra, quien lo manda a agarrar dinero, que sirva esto de experiencia para los jóvenes que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Acusan a Ricardo Anaya de pertenecer a red delictiva

El día de ayer el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte, señaló que encontró los elementos suficientes para acusar al expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya de formar una presunta red delictiva.

Dicha red habría canalizado casi 100 millones de pesos para sobornar a legisladores para que aprobaran la Reforma Energética impulsada por el entonces presidente Peña Nieto.

