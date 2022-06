AMLO sobre extradición de Duarte: 'No seremos alcahuetes'

López Obrador explicó que el ahora imputado Duarte será juzgado por todos los posibles delitos que se le imputan

Por: César Daniel Acosta

junio, 08, 2022 14:37

En el caso del extraditado César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno no será "alcahuete" respecto al caso, y pidió tener la confianza a las autoridades de dicho estado, mismo lugar donde se lleva el juicio contra el ex mandatario.

Igualmente, López Obrador explicó que el ahora imputado Duarte será juzgado por todos los posibles delitos que se le imputan, y desmintió la versión de que únicamente será enjuiciado por pocos delitos, ay que según el Ejecutivo eso le daría la posibilidad de salir de prisión.

"Yo tengo información que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió", dijo el presidente.

"La extradición sólo permite juzgarlo de dos (delitos) y luego salga; nosotros no actuamos como alcahuetes y eso no", añadió.

Además aseguró que corresponde a la instancia local y no la federal ocuparse del caso de Duarte, y detalló que si no se le juzgara de todos los delitos, pedirá a la autoridad correspondiente de México y Estados Unidos que "actúe en consecuencia".

Durante la mañanera el presidente también dio a conocer en un principio se había elaborado mal la petición para la extradición de César Duarte, pero intervino la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Se demostró en que había interés en hacer mal las cosas para beneficiarlo... Pero voy a pedir de nuevo una revisión y si hay este propósito de favorecerlo y es ilegal aquí mismo lo vamos a dar conocer", dijo.

Con información de elhorizonte.mx

