AMLO señala que están 'moniteoreando permanentemente' al Coronavirus

En la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a mantener la calma por la alerta mundial de coronavirus, debido a que no se ha presentado ningún caso en México, sin embargo se mantiene un seguimiento diario.

Reiteró que todos los días, la Secretaría de Salud realizar un reporte diario a las 21:00 horas, aunado a que no se ha confirmado ningún caso en México, lo cual no significa que no llegará, sin embargo dijo, hasta donde se sabe no es tan letal como otro tipo de virus.