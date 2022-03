AMLO se deslinda de detención de 'El Bronco'

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón es un asunto de las autoridades de Nuevo León

Por: Luz Camacho

marzo, 16, 2022 08:13

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención del exgobernador de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", no tiene nada que ver con su gobierno.

Asimismo recomienda que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad.

"El Bronco" fue detenido el martes 15 de marzo, luego que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) giró la orden de aprehensión contra el exmandatario por presunto desvío de recursos públicos, así como por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas en favor de su campaña presidencial en 2018.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS