AMLO reprueba a la SCJN por invalidar el 'decretazo'

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por invalidar su decreto para blindar la información de los 'proyectos prioritarios' al considerarlos como de 'seguridad nacional e interés público'.

'El Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, no les importa. Existe un divorcio completo entre este aparato, que simula impartir justicia, y las necesidades de la mayoría de los mexicanos', dijo en su rueda de prensa diaria, al ser preguntado por la invalidación del decreto.