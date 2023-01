AMLO regala flores a Beatriz Gutiérrez por su cumpleaños

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador entregó un ramo de flores a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por su cumpleaños.

Por medio de sus redes sociales, López Obrador compartió un video en donde se observa a los simpatizantes quienes llevaron serenata a Gutiérrez Müller.

Beatriz Gutiérrez salió al balcón de Palacio Nacional para agradecer a quienes le dedicaron las mañanitas y también aprovechó para dedicarles el poema de Mario Benedetti titulado “Te quiero”.

Después de esto, el mandatario nacional hizo la entrega del ramo a su esposa, el cual llevaba una carta. Mientras la felicitada.

“Por tus 45, mi amor, por todo lo que me ayudas y me proteges, me iluminas… a ver si te gustan”, dijo López Obrador.