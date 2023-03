AMLO reconoce a la selección mexicana en Mundial de Beisbol

El presidente Andrés Manuel López Obrador, elogió este lunes la actuación del equipo mexicano que terminó tercero en el Clásico Mundial de Béisbol y calificó la actuación como algo histórico.

México perdió 6-5 con Japón en la semifinal del Clásico, en un dramático partido en el que estuvo delante en el marcador por 3-0 y 5-3. El equipo concluyó tercero en el campeonato, que este martes terminará con la final entre Japón y Estados Unidos.

México cumplió la mejor actuación de la historia en un deporte de conjunto en un Mundial de categoría mayor al derrotar por 11-5 al campeón defensor Estados Unidos, liderar el grupo C y en cuartos de finales eliminar a Puerto Rico, que había llegado al duelo en un gran momento, luego de dejar fuera al favorito República Dominicana.

La victoria sobre el poderoso cuadro estadounidense fue la tercera consecutiva de los mexicanos, que mostraron un elevado nivel de juego.

El presidente, quien de joven jugó béisbol y tiene un dedo jorobado como consecuencia de un golpe en un lance como defensor de los jardines, ha apoyado al béisbol por encima de otros deportes y este lunes confesó haber visto todo el partido.

'Ya saben como es este deporte, no es de medias tintas no es para blandengues no es para mediocres, es para ganar o perder, no hay justo medio en este apasionantes deporte. Abrazos a todos, a Benjamín Gil, quien dirigió muy bien y a nuestro paisano (Randy) Arozarena, quien que lució como lo que es, un caballo, por eso esta en Grandes Ligas', concluyó López Obrador.