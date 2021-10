AMLO rechaza intervención para liberar a Guillermo Padrés

El presidente López Obrador negó que su gobierno interviniera en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías

Por: Luz Camacho

octubre, 18, 2021 12:38

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó haber intervenido en el caso de Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, para que este lleve su proceso en libertad.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario federal aseguró que desde que es presidente no ha intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie, pues recalca que no establece redes de complicidad tras la llegada de su Gobierno.

López Obrador reconoce que a la fecha sigue habiendo corrupción pero en los niveles de abajo, por ello se mantiene el trabajo de depuración entre los funcionarios federales.

En febrero de 2019, Guillermo Padrés Elías, quien llevaba desde el 16 de noviembre de 2016 en el Reclusorio Oriente un proceso por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, fue puesto en libertad condicional, esto luego que, en 2018, un juez decidiera que su proceso lo podía llevar en libertad bajo medidas cautelares.