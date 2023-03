AMLO promete que no habrá impunidad en incendio de Chihuahua

Vídeos de seguridad filtrados en redes sociales muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta

Por: EFE

Marzo 30, 2023, 9:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, prometió que no habrá impunidad tras el incendio que mató a 39 migrantes, pero evadió responder si renunciará el titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y si la empresa de seguridad privada a cargo de la estación migratoria pertenece a un cónsul de Nicaragua.

'Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables, y hablé con el fiscal (general, Alejanrdro Gertz) para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia. Que actúen con profesionalismo, absoluta libertad', declaró este jueves en su rueda de prensa diaria.

El escrutinio sobre el Gobierno de México ha crecido desde el incendio del lunes en una estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Venezuela retenidos para su deportación.

Vídeos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y connacionales de las víctimas han denunciado que la tragedia 'se pudo evitar'.

Pero el mandatario evitó responder si la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa) estaba a cargo de la seguridad privada del centro migratorio y es propiedad de Elías Gerardo Valdés, cónsul de Nicaragua en Nuevo León y Coahuila, que ha recibido contratos multimillonarios del Gobierno, según reportó el medio LatinUs.

“Tu pregunta va a ser respondida, pero no quiero yo meterme porque, como está abierta la investigación, no quiero dar a conocer datos o presuntos hechos, todo lo que está saliendo de las investigaciones, y que no se vaya a utilizar esto para que los responsables puedan acudir a amparos o protegerse”, argumentó.

De igual modo, evadió exigir la renuncia de Francisco Garduño, titular del INM, pese a los reclamos de la oposición y defensores de derechos humanos.

“Todos van a esperar el resultado de la investigación, como corresponde va a ser la Fiscalía, para iniciar los procesos judiciales correspondientes”, mencionó cuestionado por el tema.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció el miércoles que ha identificado a ocho presuntos responsables del incendio que incluyen a dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco agentes de la empresa de seguridad privada.

López Obrador avisó que este jueves a las 15.00 hora local, la SSPC ofrecerá otra rueda de prensa sobre los hechos.

'Hoy a las 3 de la tarde se va a informar sobre el castigo a presuntos responsables de estos lamentables hechos, y yo lo que reitero primero es mi pésame a los familiares, es un asunto muy doloroso, mucho mucho muy triste', expresó.