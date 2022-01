AMLO pide a Felipe Calderón explicar caso de García Luna

López Obrador aseguró que en su Gobierno ya no hay lugar para la impunidad y reiteró que su lucha contra la justicia continúa.

Por: EFE

enero, 06, 2022 14:50

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió al ex mandatario Felipe Calderón, una explicación sobre su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de nexos con el narcotráfico.

López Obrador consideró que no es suficiente con que Calderón diga que no sabía nada sobre las acciones de su ex secretario, pues es necesario saber qué sucedió.

Y recordó que existen testimonios de que Calderón fue informado de las acciones de García Luna, como el del general Tomás Ángeles Dauahare, quien presuntamente habría advertido al ex mandatario.

López Obrador aseveró que en su Gobierno ya no hay lugar para la impunidad y reiteró que no se darán por vencidos cuando se trata de luchar por la Justicia.