AMLO pide a la selección mexicana no rendirse en Qatar

Por: Redacción

Noviembre 28, 2022, 8:56

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a la selección nacional no rendirse en Qatar tras la derrota el pasado sábado por 2-0 ante el combinado de Argentina que puso en un hilo su clasificación a la siguiente ronda de la justa.



“(Hay que decirle a la selección) adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba, que hay que echarse pa' delante siempre, no se puede vencer al que no sabe rendirse. ¡Ánimo!”, expresó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.



López Obrador expresó así su apoyo al equipo tricolor que el miércoles decidirá su permanencia en la justa mundialista cuando enfrente a Arabia Saudita.



La victoria de Argentina 2-0 el sábado frente a México cambió por completo el panorama del Grupo C, dejando a la albiceleste con cuatro escenarios, de nueve posibles para clasificarse, y otro que dependería de la diferencia de goles con México, a la que solo una combinación de resultados, ganar y que Argentina pierda frente a Polonia, la mete en octavos de final del Mundial de Catar sin depender de nadie.



En los otros dos escenarios que le podrían valer, la selección dirigida por Gerardo 'Tata' Martino tendría que acudir al desempate por diferencia de goles, necesitando, al menos, golear por 3-0 a Arabia Saudita en la última jornada que se disputará el miércoles, en caso de que Argentina también gane su partido.



Posibilidades bajas, sobre todo teniendo en cuenta que México no ha anotado ningún tanto aún en el Mundial, tras caer ante una Argentina, que vio la luz con su 2-0.