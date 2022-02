AMLO ordena investigar nexos de morenistas con huachicolero

El empresario Sergio Carmona Angulo, quien fue asesinado en San Pedro, es acusado de huachicoleo y de estar relacionado con líderes de Morena

Por: Redacción INFO7

febrero, 01, 2022 13:07

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó investigar los nexos del empresario Sergio Carmona Angulo, presunto "huachicolero" asesinado en San Pedro a finales del año pasado, con líderes de Morena.

"Claro, claro, investigar, que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad. Nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y, como ya lo mencioné, de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso", dijo el presidente.

El Info 7 publicó el 28 de enero que el dirigente de Morena Mario Delgado y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Erasmo González Robledo, compartieron vuelos privados con Carmona Angulo.

Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señalan que un avión tipo Hawker 800 SP, con registro privado y matrícula de vuelo XB-PND, realizó un vuelo de 30 minutos a Ciudad de México el 3 de marzo de 2019 en el que estuvieron los políticos con Carmona Angulo.

Después, el 30 de marzo de ese mismo año un avión tipo Hawker 700 con matrícula N70HB realizó un viaje con los mismos tripulantes, pero duró una hora y 10 minutos.

Además, el 27 de enero, Info 7 publicó que los trabajos de recarpeteo que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Carretera Nacional están a cargo de la empresa tamaulipeca Permart, propiedad de Carmona Angulo y de su esposa Perla Sharaza McDonald Sánchez.

Y que la compañía es representada por Julio César Carmona Angulo, hermano del fallecido, quien también ha sido investigado por apoyar a líderes morenistas en Tamaulipas y tener contratos millonarios con dependencias estatales.

Mientras que el 30 de enero, se informó que entre 2018 y 2021 la SCT "consintió" a las empresas de Carmona Angulo con contratos en al menos cuatro estados de la República, por un monto cercano a los $300 millones de pesos.

(Con información de elhorizonte.mx)