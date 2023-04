AMLO no permite a EUA ayudar en la lucha contra el crimen

Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes a Estados Unidos que 'no quiere ayuda' para combatir al crimen organizado ante las crecientes presiones de Washington para que su Gobierno luche contra los narcotraficantes.

'Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: 'No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie'', expresó el mandatario.