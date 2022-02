AMLO no descarta que video de masacre esté manipulado

El día de ayer se difundieron videos de una múltiple ejecución durante un velorio en Michoacán. El presidente dijo que no se han encontrado los cuerpos

Por: Redacción INFO7

febrero, 28, 2022 09:30

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que se investiga la supuesta masacre durante un velorio en el oeste del país, un hecho que continúa con incógnitas porque todavía no se han encontrado los cuerpos.

"Se está haciendo la investigación, pero en la mañana, en el informe que nos dieron, (nos informaron que) no se han encontrado cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas pues partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más", subrayó el mandatario en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que hay evidencia de un enfrentamiento, pero no de una masacre porque no se sabe qué pasó con los cadáveres.

Cuestionado por un periodista, no descartó que el video pudiera tratarse de una "manipulación".

"Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo", dijo el mandatario, quien señaló a varios medios de comunicación por divulgar el caso.

"Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer", agregó.

UNA MASACRE CON INCÓGNITAS

Varios videos fueron divulgados el domingo en redes sociales en los que se observa que sicarios armados asesinaron a una decena de personas que habían asistido a un velatorio en el municipio de San José Gracia, en Michoacán.

De acuerdo con la información de medios locales -que extraoficialmente hablaron de hasta 17 muertos- la masacre se registró en el exterior del velatorio, a donde llegó el grupo armado y sacó a las víctimas para luego fusilarlas.

+++ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES SE RECOMIENDA DISCRECIÓN+++

EL NIVEL DE TERROR DEL NARCO ES YA INAUDITO!!



EN PLENO SIGLO 21 HAY FUSILAMIENTOS PÚBLICOS EN MEXICO COMO ESTE REGISTRADO EN MICHOACAN DONDE FUSILAN A 17 PERSONAS



UNA MASACRE DONDE EL GOBIERNO DE OBRADOR NO HACE NI DICE NADA



AHI ESTAN LAS MASACRES pic.twitter.com/udSYkPMFcG — LAROUSSE (@RommieLarousse) February 28, 2022

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán señaló este domingo que recibió un informe de "detonaciones de arma de fuego", por lo que desplegó un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional.

Afirmó que el objetivo de dicho operativo es "ubicar a los posibles responsables y generar las condiciones para que el personal de la Fiscalía de Michoacán lleve a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos".

La Fiscalía estatal emitió en la noche del domingo un comunicado en el que aseguró que inició una investigación por los hechos ocurridos horas antes.

La dependencia indicó que al llegar al lugar donde se reportaron los disparos "se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas".

"En el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego" de distintos calibres, agregó.

Estos homicidios habrían ocurrido en una región donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de La Nueva Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, los cuales se disputan a sangre y fuego el control de las actividades ilícitas de la zona.

En 2021, Michoacán ocupó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número absoluto de homicidios dolosos, con 2.732 asesinatos, según las cifras oficiales del Gobierno.

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.