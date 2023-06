AMLO lanza contra corridos tumbados, pero no los prohibirá

This browser does not support the video element.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este lunes los corridos tumbados, un género musical nacido en el país y que conquista las listas de éxitos globales, por exaltar la violencia y el consumo de drogas.

'A lo mejor no les va a gustar a los jóvenes o a los cantautores, pero no me importa que no les guste, porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las 'tachas' (drogas sintéticas), y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos', dijo en su conferencia de prensa diaria.