AMLO dice que está "abierta la investigación" contra su hijo

José Ramón López Beltrán, es acusado de conflicto de interés por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un contratista del Gobierno

Por: Redacción INFO7

febrero, 01, 2022 12:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que "está abierta la investigación" contra su hijo José Ramón López Beltrán, acusado de conflicto de interés por haber vivido en Houston, Texas, en la casa de un contratista del Gobierno.

"Está abierta la investigación, a ver de quién es la casa, qué contratos recibió de Pemex, quién los autorizó. Pues no van a encontrar nada, absolutamente nada, pero (hicieron) el escándalo", manifestó en su rueda de prensa diaria.

El presidente se refirió a la investigación del medio Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que el viernes pasado reveló que López Beltrán sufrió en Houston en una propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, contratista de Pemex. La empresa tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares con el Gobierno de México, según la investigación.

López Beltrán y su pareja, Carolyn Adams, ocuparon entre 2019 y 2020 una casa que pertenecía a Keith L. Schilling, de Baker Hughes, que en agosto de 2019 construyeron en Villahermosa, Tabasco, un contrato de Pemex por 85 millones de dólares, según MCCI.

Aunque la organización civil presentó documentos de los contratos, López Obrador retó a presentar las pruebas ante la Fiscalía General de la República (FGR). "Si tienen pruebas que las presentes. Nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción", sostuvo.

El mandatario no ha negado los hechos de la investigación, que muestra la vida opulenta de su hijo en Houston, donde ahora se mudó a una nueva residencia valorada en cerca de 1 millón de dólares en el condado de Harris que está a nombre de Adams. Aun así, insista en llamar "mercenario" y "golpeador" al periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló la investigación en Latinus.

López Obrador pidió a la FGR investigar, pero "que no se acumulen casos, porque también eso da pie a que la prensa conservadora" critique al Gobierno. "Tratándose de quién se trate, aunque sean mis hijos, pero sí le puedo decir que no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Ayer no le gustó a Loret de Mola cómo lo definí".