AMLO desestima acuerdo de seguridad entre Zacatecas y EUA

De acuerdo con lo pactado, se tiene prevista la actuación de diversas agencias de Estados Unidos como el FBI, la DEA y el USAID

Por: Redacción INFO7

octubre, 10, 2022 11:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desestimó que el supuesto acuerdo entre el gobernador de Zacatecas y el embajador estadounidense Ken Salazar para que agencias de aquel país apoyen en la seguridad estatal sea válido pues la Constitución lo prohíbe.

"De acuerdo a la constitución la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal, el titular del ejecutivo, de acuerdo al artículo 89, es el responsable de la política exterior y representa al Estado mexicano. Pero también en la constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros", aseveró el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

La semana pasada, Salazar visitó Zacatecas, una de las entidades mexicanas con alerta de viaje por la inseguridad, donde pactó con el gobierno local la firma de un acuerdo de cooperación para combatir a las organizaciones del crimen organizado.

De acuerdo con lo pactado, se tiene prevista la actuación de diversas agencias de Estados Unidos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

Según el embajador, con este pacto, las agencias estadounidenses donarían a Zacatecas equipo y software para indagar a cárteles como el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, así como capacitación de policías, funcionarios locales de las áreas de seguridad pública y personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para seis estados mexicanos en los que se incrementó la violencia: Zacatecas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido a los recientes hechos violentos en el país.

Sin embargo, López Obrador dijo este lunes que ese acuerdo solo fue de palabra "no se suscribió, no está aceptado por las partes, no es un hecho", reiteró.

Y aseguró que existe confianza en el embajador Salazar y una buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

"Es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de Estados Unidos", aseveró.

