"AMLO debería líderar movimiento de mujeres"; senadora del PAN

Notimex -

La senadora Xóchitl Gálvez aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una gran oportunidad de encabezar el movimiento que se gesta en contra de la violencia hacia las mujeres.

"Más que enojarse lo que tendría que hacer es liderar esta gran cruzada contra la violencia hacia las mujeres, que no es su responsabilidad como persona pero como presidente sí tiene la responsabilidad de trabajar en el tema", señaló.

La legisladora indicó que apoya totalmente el paro nacional de mujeres convocado para el 9 de marzo, incluso informó que en sus empresas respetará la decisión de sus trabajadoras de sumarse a esa protesta.

"No me gusta el regaño que (el presidente) hace a los mexicanos, no tiene qué ver con derecha o izquierda, ni con fifís ni con conservadores, tiene qué ver con una realidad que viven las mujeres, y no es de este gobierno, viene desde gobierno anteriores", dijo.

También comentó que en sus empresas se han dado acusaciones y denuncias de acoso sexual; sin embargo, han atendido los casos y se ha tenido que separar de los cargos a los responsables.