AMLO critica que EUA sólo acepte dosis de Pfizer, Moderna y J&J

El presidente de México criticó que el país vecino niegue la entrada personas que no fueron vacunadas con biológicos que aprobaron

Por: Judith Castro

julio, 07, 2021

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la condición de Estados Unidos para reabrir los cruces fronterizos y es que pidió que los ciudadanos que residen en la frontera estén vacunados con Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

López Obrador criticó que se les vaya a negar la entrada a personas que no han sido vacunadas contra el Covid-19 con dosis de las farmacéuticas que han aprobado.

Esto se debe a que "en EUA, desde luego no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas farmacéuticas, con estas vacunas, entonces no hacemos nada si vacunamos con CanSino, con Astrazeneca, en la frontera, porque nos van a decir que no se abre la frontera por ese propósito", apuntó en la conferencia matutina.

Recordó que ahora hay falta de abasto de las vacunas de Pfizer debido a que esta farmacéutica se encuentra haciendo una reconversión en su planta en EUA, la cual abastece a México, entre otros países.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) estadounidense ha autorizado hasta el momento solamente tres vacunas contra el Covid Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson&Johnson.