AMLO afirma que 'T-MEC beneficiará a la industria eléctrica'

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la aprobación del T-MEC significará para México mayor inversión en la industria eléctrica.

De vista por la central de ciclo combinado El Sauz en Querétaro, el mandatario mexicano celebró que la ratificación del acuerdo comercial avance de manera exitosa por Estados Unidos.

"Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el tratado de libre comercio que fue un gran triunfo el lograr este acuerdo. Algunos pensaron que no iba a ser posible, bueno, ayer fue un día muy importante", señaló López Obrador en su mensaje a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"¿Qué va a significar esto?, pues inversiones, nuevas fuentes de trabajo, nuevas plantas, pero también que tengamos energía eléctrica", sostuvo el Presidente.

El titular del Ejecutivo federal adelantó que su gobierno analiza la construcción de una nueva central de ciclo combinado en El Sauz para lo que se requeriría una inversión de 800 millones de dólares.

"Vamos a hacer todo lo posible, no quiero ser tan categórico porque no me gusta hacer compromisos que no puedo cumplir pero no descartamos la posibilidad de crear la nueva planta de ciclo combinado aquí en este sitio.

"Se requieren 800 millones de dólares, pero se tendría el doble de la energía eléctrica que se está produciendo en esta central", subrayó.