AMLO adelanta pago de pensiones a adultos mayores por coronavirus

Para enfrentar el coronavirus, el presidente López Obrador anunció que la pensión de adultos mayores se adelantarán los pagos

Notimex -

Dentro de los planes para hacer frente a la pandemia del coronavirus el gobierno de México ajustará sus presupuestos y también se fortalecerán los programas prioritarios; por ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que respecto a la pensión de adultos mayores se adelantarán los pagos.

En su conferencia de prensa el mandatario indicó que después de la reunión que sostuvo ayer con su gabinete legal y ampliado, se acordó proteger al grupo de población de adultos mayores y garantizar otros programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

"Acordamos que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar el país y sin aumentar el precio de los combustibles, ayer ya decidimos cuáles son los programas prioritarios que se van a mantener.

"Una de las medidas que se van a tomar, es que se van a dar recursos anticipados a los adultos mayores, en vez de un bimestre, le vamos a entregar dos bimestres, o sea cuatro meses, esto lo informó para que el adulto mayor sepa que van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres", refirió.

López Obrador explicó que en la reunión con su gabinete, que sostuvo ayer en Palacio Nacional, se analizó las crisis financiera mundial que se originó por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo; sin embargo aseguró que tiene proyecciones que se va a estabilizar la economía mundial, debido a que otros países, con economías más fuertes como Estados Unidos están interviniendo.

Pese a ello, refirió que en su gobierno existe un plan con dos elementos concretos a seguir, que son diferentes a la forma en que se han manejado crisis anteriores; y que contempla, "que el gobierno se apriete el cinturón" y que se mantengan los programas sociales de bienestar.

"Estamos haciendo un plan que tiene como propósito dos elementos, que a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno quien se apriete el cinturón, esto no solo es austeridad, sino más trabajo y menos derroche, que no sea el pueblo el que pague la crisis, estamos blindando al pueblo.

"Lo segundo es que se mantengan los programas de bienestar, incluso, algunos se van a fortalecer. Estamos pensando que no vamos a tener problemas de desempleo y tenemos posibilidad de ofrecer ocupación (...) vamos a apoyar las empresas,estamos actuando de manera responsable", refirió.

El presidente indicó que pese a los llamados de algunos grupos que piden que se realice un cierre y se detengan todas las actividades, aseguró que se hará en medida del avance de la pandemia y de las medidas que se establezcan por la autoridad sanitaria, pues se debe de cuidar a las gente que se gana el dinero día a día en la calle y que no tiene asegurado un salario.

"No podemos exponer a los que se ganan el dinero en la calle, porque con todo respeto se van los diputados, se van los senadores pues no hay problema, pero toda la gente, los que trabajan que viven de lo que consiguen diariamente, entonces tenemos que cuidar eso, porque hay presiones de todo tipo, pero no", afirmó.