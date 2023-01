AMLO acusa a funcionarios de EUA de relación con García Luna

El presidente denunció que 'altos funcionarios de Estados Unidos' tenían relación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México

Por: EFE

Enero 18, 2023, 13:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció este miércoles que 'altos funcionarios de Estados Unidos' tenían relación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México (2006-2012) que afronta un juicio por presuntos nexos con el narcotráfico.



'Evidentemente era muy influyente García Luna en los medios de información, pero no solo en México, sino tenía relaciones, que pueden ser relaciones de trabajo, con altos funcionarios del Gobierno estadounidense', manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.



Sus declaraciones se producen un día después del inicio del juicio por narcotráfico en Nueva York contra García Luna, exsecretario de Seguridad durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), tras más de 3 años detenido por presuntamente cooperar con el Cártel de Sinaloa.



Al exhibir un artículo de The New York Times sobre el exfuncionario, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones, López Obrador pidió 'que si estuvieron involucradas autoridades de Estados Unidos que sean llamadas a declarar y que participen”.



'Entonces por eso es muy importante el juicio, hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias. ¿Cómo esta doble vida? Por un lado se le premia, se le reconoce y, por el otro lado, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada', expresó.



García Luna compareció el martes en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico durante un aproximado de dos meses.



Al respecto, López Obrador reiteró su solicitud de difundir toda la información del juicio por la relevancia del exfuncionario, quien fue el máximo jefe de Seguridad durante el inicio de la llamada 'guerra contra el narco'.



'Se tiene que ver qué relaciones había, si se demuestra que recibía dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, y quiénes se beneficiaban, qué otras autoridades', enunció.



Además, solicitó a Estados Unidos devolver dinero a México si se demuestra que funcionarios de aquel país recibieron sobornos relacionados con el juicio.



“Claro que sí, lo estamos planteando ya en general, en todos los casos. Lo que es dinero de México tiene que regresar a México, aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos nos tienen que devolver el dinero”, indicó.