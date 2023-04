AMLO acusa a DEA de infiltrarse sin autorización a cártel

El presidente aseguró que la DEA inició la investigación en México al infiltrarse al Cártel de Sinaloa sin informar al Gobierno

Por: EFE

Abril 17, 2023, 10:18

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó este lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) de infiltrar sin autorización de las autoridades mexicanas al Cártel de Sinaloa.

Cuestionado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de EUA de los cargos contra cabecillas del Cártel de Sinaloa, entre ellos cuatro hijos de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas, el mandatario aseguró que la DEA inició la investigación en México sin informar al Gobierno.

“Sí, seguramente. Ese ese el problema”, expresó en su rueda de prensa diaria.

Aunque Washington señaló el viernes pasado al Cártel de Sinaloa de liderar 'la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo', López Obrador reiteró que en el país no se produce esta droga.

“Esa es su visión de ellos, la respetamos. Nosotros hemos sostenido, primero, que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia y que llega a México, que llega a EUA y llega a Canadá, de Asia”, zanjó.

Sin embargo, afirmó que van a cooperar con las autoridades de Estados Unidos “por amistad, por cooperación”, aunque volvió a criticar que en aquel país no se atiendan las causas porque “va a desaparecer el fentanilo, pero pueden surgir otras drogas”.

Por ello, dijo, “no hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá (en Estados Unidos), los cárteles que están allá”.

Asimismo, dijo que van a continuar cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero enfatizó en que lo primero que debe garantizar es la seguridad pública de México.

“Para decirlo más claro: nosotros lo que queremos es que en México nadie pierda la vida, que nadie sea secuestrado, que no haya extorsiones, que no haya robos, que no haya feminicidios, eso es lo primero, esa es nuestra responsabilidad fundamental y, en el segundo plano, ayudar, cooperar con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo.

Señaló que es importante enfrentar el problema del consumo de drogas en Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere al consumo de fentanilo que está causando la pérdida de vidas de muchos estadounidenses, pero aclaró que esto será solo un tema de cooperación.

“Cooperación sí, sometimiento no. Porque México es un país libre, independiente y soberano, afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el Gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente (Joe) Biden, que ha actuado con mucho respeto”, afirmó.

El pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos en tres distritos federales los hijos de Guzmán, también conocidos como “Chapitos”.

Los acusó de usar presuntamente aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos y otras embarcaciones, autobuses o vagones de ferrocarril para transportar drogas y precursores químicos.