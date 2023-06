Adán Augusto dejará cargo el viernes; busca la presidencia

El funcionario aseguró que su campaña se basará en la 'austeridad', y que los recursos empleados en ella serán los suyos propios

Por: EFE

Junio 13, 2023, 16:15

El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, anunció que el próximo viernes abandonará su cargo para contender en el proceso interno que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llevará a cabo para designar un candidato a las presidenciales de 2024.

'Yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del cargo de secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal', expresó este martes el funcionario en declaraciones a los medios de comunicación.

El anuncio llega después de que Morena, fundado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció el domingo pasado que el 6 de septiembre revelará quién será candidato del partido tras encuestas de opinión que se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre.

'Dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro, pero siempre junto al presidente y acompañando y ayudando con todo en el movimiento', agregó López, que apenas dio detalles sobre su renuncia.

Se prevé que a partir del próximo viernes, el plazo máximo que la dirigencia nacional de Morena puso para presentar las candidaturas, tanto López como el resto de contendientes inicien una gira por todo el país para promover su figura.

El aún titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que su campaña se basará en la 'austeridad', y que los recursos empleados en ella serán los suyos propios.

López ha sido el último de los cuatro candidatos de Morena en presentar o anunciar la renuncia a su cargo público, uno de los requisitos impuestos por el Consejo Nacional del partido para participar en el proceso interno.

El excanciller Marcelo Ebrard abandonó su cargo el pasado lunes; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hará lo propio el viernes; y el líder del partido en el Senado, Ricardo Monreal, ya ha solicitado una licencia para abandonar su puesto.

López es el tercer candidato mejor valorado según la mayoría de las encuestas, por detrás de Sheinabaum y Ebrard y solo por delante de Monreal.

A petición de López Obrador, con quien tiene una dilatada relación de amistad y a quien ha acompañado en buena parte de su carrera política, en 2021 abandonó la gobernatura de su estado natal, el suroriental Tabasco, para hacerse responsable de Gobernación.