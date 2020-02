Información nacional - 10/02/2020 08:47 a.m.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal afirmó que la protección de las mujeres y los grupos vulnerables es prioridad de su gestión, en coordinación con las demás dependencias del Gobierno Federal.

"Me han enfermado, me han renunciado, me han parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es mi trabajo", señaló Gertz Manero.