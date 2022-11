Abuelita acude a un antro disfrazada de 'Mamá Coco' y ¡gana!

La mujer de la tercera edad se 'robó' los reflectores en un centro nocturno de Ciudad Juárez, Chihuahua en donde gracias al público fue elegida como ganadora

Por: Patricia Agüero

Noviembre 02, 2022, 18:00

Una joven estaba decidida a todo cuando decidió participar en un concurso de disfraces con motivo de Halloween, aunque esto incluyera llevar a su abuelita al antro.



Sin duda la celebración de Halloween es una fecha muy esperada por los jóvenes para mostrar sus mejores disfraces, algunos haciendo gala de su creatividad, pero una joven no solo se llevó los aplausos sino que también logró ganar el concurso que un centro nocturno realizó en Cd. Juárez Chihuahua.



Y es que a simple vista, algunas personas puedan decir que no tiene nada de extraordinario disfrazarse como 'Miguel', el niño de la exitosa película animada de Disney, pero Itzel Martínez llevó a su propia: Mamá Coco.



Y no, no se trataba de una persona disfrazada, Itzel se llevó a su ¡abuelita!



La mujer de la tercera edad lució lo más parecida al personaje de 'Mamá Coco', le pusieron trenzas y en una silla de ruedas fue trasladada.



Como era de esperarse, la mujer de la tercera edad acaparó la atención de todos los asistentes en el antro y hasta convivió y bebió con ellos, mismos que le daban de tomar de las botellas de alcohol.



La mujer fue cargada en su silla de ruedas y subida al escenario en donde los aplausos de los asistentes eligieron a 'Mamá Coco' y a 'Miguel' como ganadores del concurso.



En los videos que compartió la nieta de la mujer en sus diferentes redes sociales, 'Mamá Coco' parece divertirse y disfrutar de la salida al antro hasta que la fiesta termina y confiesa:' Ya ando bien pe....'



Los videos rápidamente se viralizaron, uno de ellos alcanzó 1.7 millones de reproducciones con cientos de comentarios, algunos de ellos desaprobando que la abuelita fuera emborrachada por los jóvenes, pero la mayoría reconocieron que la abuelita tenía más vida social que otros y resaltaron que se había divertido.