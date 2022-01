Las 5 recomendaciones que da AMLO para la venta de Banamex

López Obrador planteó ALGUNAS recomendaciones que su Gobierno da para la venta de Banamex

Por: Luz Camacho

enero, 26, 2022 09:46

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno apoyará la compra de Banamex facilitando los trámites para su cambio de dueño y enlistó cinco puntos que deberá de cumplir quien adquiera el banco.

Las cinco condiciones para la compra de Banamex, son:

Que sean socios mayoritarios mexicanos. Tener solvencia económica para respaldar a los clientes, "tanto a los actuales como a los futuros". Que no tengan adeudos con el SAT. Que paguen sus impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Que el fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos con obras, museos y exposiciones.

Esto lo dio a conocer durante la conferencia mañanera de este miércoles 26 de enero, en la que señaló que, en caso de que sea necesario, se solicitará la intervención del poder Judicial y autoridades fiscales como Hacienda con el propósito de que se resuelvan asuntos legales, para que la compra de Banamex pueda realizarse en los mejores términos.

El mandatario señaló que no quiere cerrar al país a los extranjeros, pero reclamó que "no es posible que las utilidades no se reinviertan en México, las utilidades de los bancos, si no se van a los lugares donde están las sedes, las matrices de esos bancos, queremos por eso que (los socios) sean mexicanos", refirió.

"Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito que no se bloquee, no se demore, no haya prácticas dilatorias vamos a estar pendientes y si es necesario vamos a solicitar intervención del poder judicial para que se resuelvan asuntos legales", dijo en relación a que un juez del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México otorgó medidas cautelares a la empresa Oceanografía para frenar la venta de acciones, activos y todos los bienes de Citibanamex.

El presidente insistió en que hay empresas que se sienten "los dueños de México" y buscan tener los "privilegios" de antaño, pero esto ya cambió.

(Con información de ADN40 y EFE)