Los Irreverentes: Pato Zambrano se rapa en INFO7

Patricio Zambrano se rapó ante las cámaras de INFO7 para apoyar la causa de las personas con cáncer, además se comprometió a entregar sillas de ruedas

Por: María Teresa Lozano

noviembre, 04, 2021 09:08

Comentarios

Nuevo León.- Este jueves Patricio Zambrano, se rapó en solidaridad de personas que luchan contra el cáncer, durante la sección de Los Irreverentes de INFO7.

Durante el programa mientras hablaba sobre la contaminación y la educación en Nuevo León, Patricio Zambrano pidió que lo raparan para mostrar solidaridad, comparándose con los actos de la primera dama Mariana Rodríguez, quien recientemente se cortó el cabello junto a un niño con cáncer.

"Nos dió tres sillas de ruedas y 3 recetas, échale así hija, así, no me peines. Así es, entonces que primero den la casa, porque en la pandemia, yo te voy a decir, en la pandemia 60% del parque vehicular estuvo guardado, verdad que sí. Y de los meses que llevamos en pandemia de este año, se han reportado casi 160 o 170 días por encima de la contaminación, quiere decir que no son los automóviles los que están contaminando", señaló el Pato Zambrano

Además de esto, donó 3 sillas de ruedas y 3 recetas médicas oncológicas cada una de 3 mil pesos.

"Dale por aquí para que la gente vea, vámonos. Esto es con todo respeto y es con mucha empatía con la señora Mariana Rodríguez, aquí para las personitas con mucho respeto, para las personitas con cáncer, es la tercera vez que lo hago. Mi mujer en la casa se le ha de estar cayendo el pelo, a Ninfa, sin embargo, ahorita nos vamos a ir a entregar una silla de ruedas. Y ya está acción que inició Mariana Rodríguez ya produjo 3 sillas de ruedas y ya produjo 3 recetas médicas".

"Antes de pensar en un estadio de primer mundo, vamos a pensar en salud de primer mundo, en educación. Ya se nos olvidaron las escuelas, hay 2 mil escuelas ahorita todavía sin asistir", agregó Patricio Zambrano.