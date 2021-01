Zoé Robledo y Jaime Rodríguez refrendan colaboración para atención a pacientes Covid

Durante la reunión hablaron sobre la reconversión hospitalaria, con la cual se habilitarán 363 camas más para pacientes covid en el IMSS

19/01/2021 | Andrea Rodríguez

Nuevo León.- Después de la llegada del cuarto lote de vacunas contra el Covid al estado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón sostuvo un reunión en Palacio de Gobierno con el director general del IMSS, Zoé Robledo, en donde hablaron sobre la reconversión hospitalaria que se realizará en Nuevo León.

El mandatario estatal mencionó que ante el incremento de contagios y de personas hospitalizadas el funcionario federal se comprometió a realizar esfuerzos para crecer la capacidad hospitalaria.

Por lo que señaló que el IMSS se hará cargo de manera temporal del Hospital Móvil de Protección Civil; y buscará adaptar un piso más al Hospital de Tierra y Libertad y además reconvertir más áreas.

"No quiero que la sociedad crea que tenemos más espacio, es algo que no se hace de la noche a la mañana, vamos a prever pero necesitamos que la sociedad siga teniendo precaución absoluta... estamos en un estado difícil, no hay suficientes doctores, no hay suficientes enfermeras, vamos a ver cómo el Seguro Social reconvierte también.

"Cómo pueden tener más gente, me ofreció Zoé (Robledo) que van a contratar más gente, que van a reconvertir más espacios", señaló el gobernador.

Rodríguez Calderón mencionó que durante la reunión se acordó que Nuevo León colaborará de manera absoluta con el IMSS a fin de trabajar de manera coordinada con el instituto.

"Vamos a prevernos pero no para que la gente se confíe, es mejor estar en casa que en un hospital, es mejor prevenir que luego tener la desgracia de perder a algún familiar", apuntó.

Después del dialogo en Palacio de Gobierno, el gobernador y el director general del IMSS recorrieron las obras de lo que será la plaza y el laboratorio cultural frente a Palacio.