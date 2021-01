Waldo Fernández será el coordinador de campaña de Clara Luz

Clara Luz también fue presentada como precandidata por parte del Partido Nueva Alianza, quien forma parte de la coalición "Juntos Haremos Historia Nuevo León"

| 05/01/2021 | ionicons-v5-c 13:48 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- La precandidata a la gubernatura por Morena, Clara Luz Flores Carrales, presentó a Waldo Fernández como su nuevo asesor de campaña, la cual iniciará en el mes de marzo.

Esta noticia se dio a conocer durante una rueda de prensa virtual en donde Flores Carrales fue presentada como precandidata a la gubernatura de Nueva Alianza.

Tras presentar a Fernández, la precandidata le agradeció por la confianza y por aceptar trabajar en este proyecto.

"Waldo Fernandez se incorpora formalmente a la campaña, a la precamapaña... muy agradecida con Waldo por esa confianza, por venir, por trabajar, por entregarle, su tiempo, su vida, su confianza, su esfuerzo a un proyecto que es de todos.

"Coincidimos ampliamente en muchas de los ideales y sobretodo que creemos que se puede construir ese Nuevo León que dignamente nos represente a todos", mencionó la precandidata.

Por su parte, Waldo dijo estar contentó de formar parte del equipo y señaló que decidió formar parte de este por el amor que Clara Luz ha demostrado al servicio público y sobretodo el liderazgo moral que la precandidata tiene.

"La razón por la que estoy aquí, fundamentalmente son dos cosas... el amor que tú me has demostrado que tienes por el servicio público, por la ciudadanía, por la población, es algo que la primera vez que platicamos me quedé convencido.

"Otra es la dignidad, creo que Nuevo León se merece gobernantes con dignidad, que nuestros ciudadanos se sientan representados, orgullosos de nuestros gobernantes, que cuando vean a un gobernante se sientan en la confianza de pedirle más allá de un apoyo temporal, un liderazgo moral que es lo que nos viene haciendo falta desde hace algunos sexenios", mencionó.

Asimismo, al presentar a Clara Luz como precandidata de Nuevo Alianza, el dirigente de este partido, José Isabel Meza, reconoció la labor de Flores Carrales y señaló que es la indicada para representar el proyecto a la gubernatura.

"La sociedad hoy nos reclama un mejor Nuevo León y sabemos que contigo como precandidata y candidata y posteriormente gobernadora, vamos a tener ese espacio que todos los nuevoleoneses nos merecemos, esa garantía y esa seguridad.

"Hoy Nueva Alianza encontró a una mujer con muchas cualidades, que está totalmente en el campo académico preparada, en el campo político, hoy eres la única mujer candidata que se tiene y sé que en esa mujer vamos a encontrar también el día de mañana a una gran gobernadora... Clara estamos contigo en Nueva Alianza", apuntó Meza.

Por su parte, Flores Carrales agradeció la confianza y dijo que asumirá los principios del partido.

"Me siento muy orgullosa y muy comprometida yo se que hay gente muy valiosa en el partido Nueva Alianza... yo asumo el compromiso de asumir las necesidades, los principios y los estatutos de Nueva Alianza en el sentido de buscar la honradez, de marcar como base la educación", agregó.