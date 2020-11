Víctor Fuentes insiste en coalición PAN-MC

Manifestó que ve con 'buenos ojos' las pláticas que han sostenido tanto el PAN como MC por lo que espera el resultado sea positivo

| 11/11/2020 | ionicons-v5-c 15:11 | Elizabeth Cruz |

Nuevo León.- Tras las declaraciones el día de ayer del Coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, el Senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, se sumó a las intenciones del emecista y llamó a que se concrete una alianza entre ambos partidos.

En entrevista para El Horizonte, el legislador federal congratuló la opinión hecha por el Coordinador y coincidió en que dicha unión es idónea para el Estado.

"Felicito y reconozco el ánimo de Luis Donaldo Colosio. Me sumo a sus intenciones, yo sí estoy convencido que una alianza del PAN con Movimiento Ciudadano (MC) es adecuada, es oportuna, sensata, productiva, es idónea para lo que está sucediendo en Nuevo León", manifestó.

"La unión hace la fuerza y creo unidos, respetando nuestras identidades, nuestros principios, en los cuales hay mucha comunidad y especialmente identificando propósitos que también nos son comunes", añadió el panista.

Manifestó que ve con "buenos ojos" las pláticas que han sostenido tanto el PAN como MC por lo que espera el resultado sea positivo.

"Yo lo he platicado y me lo ha compartido el Presidente de mi partido, Mauro Guerra, como también me lo ha compartido Agustín Basave (MC); yo veo con muy buenos ojos que se están reuniendo en el ánimo de ver el cómo sí y espero que tengan muy buenos resultados por el bien de Nuevo León, más allá de los proyectos personales", dijo.

En relación con la declaración de su homólogo emecista, Samuel García, en la cual daba a conocer que no habría esta unión, Fuentes Solís dijo que respetaba el punto de vista de su compañero.