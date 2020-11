Venta de cerveza no se prohibirá en Nuevo León

Manuel de la O Cavazos aseguró que se rechazó la medida para evitar se registren compras de pánico en las tiendas

Nuevo León.- Manuel de la O Cavazos, titular de esa dependencia, mencionó que no habrá tal restricción, pues reconoció que de aplicarse, se registrarán compras de pánico que derivarán en amontonamientos en los comercios.

"No hay ley seca, es conveniente informarlo a la población, no habrá ley seca, porque luego ocurren compras de pánico y eso nos emproblema más la situación, porque se concentran muchas personas comprando cerveza o algunas otras bebidas alcohólicas, no habrá ley seca en el estado de Nuevo León", mencionó el secretario.

Desde la semana pasada trascendió que ante el repunte de contagios, decesos y hospitalizaciones de las que ha informado el estado se analizaba la medida.

El pasado domingo Manuel de la O Cavazos dijo que no había una decisión al respecto y que eso lo estaba analizando el Consejo de Seguridad en Salud.

Lo mismo dijo el lunes la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, quien indicó que aunque aún no estaba contemplado se seguía analizando por dicho consejo.

Ayer, De la O Cavazos de plano descartó dicha posibilidad.

Inclusive, el lunes por la tarde, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón publicó en sus redes sociales que empezó a circular falsa información sobre la posible ley seca en Nuevo León.

"Circulan publicaciones sobre una supuesta #LeySeca en Nuevo León y he recibido muchos mensajes preguntando al respecto. Quiero aclarar que tal versión es totalmente falsa. Evitemos compartir información de una fuente NO oficial, y sigamos cuidándonos con las medidas de prevención contra la Covid-19", se lee en la publicación que realizó el mandatario estatal.

El 7 de abril en el estado se paró la producción y distribución de cerveza, aunque no se decretó como ley seca, miles de regios acudieron inmediatamente a comprar estos productos, que aún se tenían en diversas tiendas, lo que provocó aglomeraciones en algunos puntos del área metropolitana de Monterrey.