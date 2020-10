Realizan llaveros 'generadores de vida' para costear el tratamiento de su hija

Con la venta de llaveros, la familia de Niky busca solventar las quimioterapias a las que la pequeña de siete años es sometida para combatir la leucemia linfoblástica aguda que padece

Nuevo León.- Estos llaveros, además de distinguir a quien lo porta, son generadores de vida.

La familia de Niky está más unida que nunca. Juntos aprendieron a elaborarlos.

"Son de personajes, personalizados, equipos".

"Nosotros estamos haciendo de todos, de Mickey, de Piolín, San Judas, de todo lo que nos pidan".

Generan vida porque gracias a sus ventas, pueden solventar las quimioterapias a las que la pequeña de siete años es sometida para combatir la leucemia linfoblástica aguda que padece.

"Lamentablemente en mayo la niña tuvo una recaída, el seguro nos cubría y todo pero de mayo a la fecha nos han estado pidiendo las quimios y las hemos tenido que estar comprando".

Hace cuatro años se la detectaron, ahora enfrenta una segunda batalla.

Sin embargo debido a la desaparición del Seguro Popular la familia se tiene que hacer cargo de los gastos, de medicamentos y tratamientos.

"Eso del Insabi sí está afectando, porque nos dice, ya no está el Seguro Popular, ya no se puede porque el Seguro Popular ya no está y si alguien quiere hacer un movimiento no puedo porque el Seguro Popular ya no existe".

La menor es atenida en el Hospital Universitario.

A través de sus llaveros puede apoyarlos o bien contactándose con ellos al teléfono 812 578 6655.