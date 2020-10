Vendedores de flores en crisis por cierre de panteones

| 29/10/2020 | ionicons-v5-c 12:27 | - Jesús Vargas |

Se instaló afuera del panteón San Jorge, en la avenida Lincoln, en Monterrey, pero la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus frenó sus aspiraciones.

"A mi en otra parte ya no me dan chamba, ya batallo para el trabajo porque ya tengo 65 años".

Joselino esperaba generar ingresos durante las celebraciones del Día de Muertos, lo cual no ocurrirá debido a que los pantones no abrirán sus puertas.

" No hay ventas, me voy a vender rosas a la calle, vendo viernes, sábado y domingo en las tardes y con eso sacó para mi, porque de aquí no".

Como este hombre, todos los comerciantes que se dedican a la venta de flores han sido duramente afectados por la otra pandemia: la falta de ingresos.

"Muy mal porque ya son tres temporadas sin ningún ingreso, no sé como le vamos a hacer para lo que viene, toda la mercancía esta embodegada, no hay ganancia y lo peor del caso es que el panteón no lo abren en estos días pues no nos abrieron el panteón, los que iban a venir antes ya no vinieron, ya los regresaron a todos".

Los vendedores ubicados afuera del panteón Valle Verde están bajo la misma situación.

"No hay ningún ingreso, prácticamente como ve todo está cerrado, los puestos, porque cómo nos trasladamos acá sin ninguna venta".

Hace unos meses Joselino llegó a este local para emprender su negocio deAdemás del, ellos tampoco han obtenidodurante el Día de las Madres y el Día del Padre y tienen certeza de cuando mejorará su situación.