Van sobre "broncofirmas": hay denuncias de Auditoría, de FEDE y de Contraloría

Al comparecer ante el Congreso Local, este martes el Auditor Superior del Estado, Jorge Galván, informó que el lunes presentó denuncia penal por los desvíos hallados en el Programa "Aliados Contigo"

Por: Olivia Martínez

Este martes fue un mal día para las broncofirmas.

Primero, la Auditoría Superior del Estado informó que presentó una denuncia penal porque, en lugar de hacer su trabajo, los empleados del Programa "Aliados Contigo", uno de los principales planes sociales del gobierno de El Bronco, andaban recolectando las broncofirmas para la campaña de Jaime Rodríguez Calderón por la presidencia del país.

Al comparecer ante el Congreso de Nuevo León, este martes el AuditorGeneral del Estado, Jorge Galván, aclaró que la demanda ante la Fiscalía Anticorrupción es contra quien resulte responsable de esos hechos ocurridos entre el 2017 y el 2018.

Nos dimos cuenta que durante el período electoral estuvieron recolectando firmas, bueno, en los períodos que marca el TRIFE, verdad, estuvieron recolectando firmas, y los empleados no estuvieron haciendo el trabajo que tenían en cuanto al programas, en cuanto al programa, no cumplieron con los fines del programa, no hicieron trabajo referente a eso, me llamó mucho la atención que exactamente en los meses en que se recolectan firmas, no hubo trabajo relativo a ese programa, entonces nosotros ya procedimos a hacer una denuncia penal, sostuvo,

Como se sabe, el caso de las broncofirmas, que implica un desvío de recursos públicos para fines electorales, llegó hasta el TRIFE, que determinó que El Bronco y el secretario general de Gobierno, Manuel González, utilizaron a los burócratas para recabar las rúbricas en días y horas hábiles..

Luego, en otro frente y por separado, el Fiscal a Especializado en Delitos Electorales ( FEDE), Gilberto de Hoyos Koloffon, informó que abrió 136 carpetas de investigación en contra de otras modalidades de broncofirmas, es decir, contra funcionarios públicos que en las elecciones del 2018 días y horas hábiles recolectaron rúbricas, pero lo hicieron para candidatos independientes a alcaldías y a diputaciones locales.

El fiscal especializado les dio esa información a los diputados locales, al comparecer en el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Esa investigación está en proceso.

Y después, en el mismo tema de broncofirmas, se ratificó que hay otro frente: el de la Contraloría estatal que ya exoneró a 165 funcionarios, mientras otros 400 fueron denunciados ante la Unidad Anticorrupción.

De todos los casos, ya fueron analizados en las respectivas dependencias, y aproximadamente en 400 se están integrando las carpetas de investigación en la Unidad Anticorrupción, dijo el nuevo contralor estatal, Gerardo Guajardo.

Y sobre las repercusiones de la revisión de las cuenta públicas, el Auditor Superior, Jorge Galván, anunció que presentará cerca de 400 denuncias penales extras, para que se castigue a empleados de dependencias estatales y organismos descentralizados por el mal manejo del erario, según arrojaron las últimas revisiones de la cuenta pública.