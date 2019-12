Van contra pedreras ahora que el tema sea jurisdicción federal

Esperan acciones contundentes contra pedreras cuando el tema sea jurisdicción federal

INFO7

Por: Olivia Martínez

Una vez que ya se aprobó en comisiones del Senado de la República la reforma constitucional que busca que el tema de las pedreras y la extracción de la piedra caliza de los cerros sea de jurisdicción federal, lo que sigue es esperar a ser votada por el pleno, luego por la Cámara de Diputados y después por los estados; consecuentemente, se expedirá la ley federal reglamentaria, y así ya no habrá oportunidad de que los empresarios de esos negocios se amparen para cumplir con sus obligaciones.

El senador panista Víctor Fuentes, promotor de la iniciativa de la modificación al artículo 27 de la Constitución Política del país, dijo que esto representa un precedente.

"Para establecer con toda claridad el tema de las pedreras es de competencia federal y poder posteriormente emitir una ley en la materia que salvaguarde los intereses de la salud de los mexicanos, especialmente los nuevoleoneses y salvaguarde los intereses del equilibrio ecológico y de protección al medio ambiente", aclaró.

Lamentablemente el tema de pedreras, de extracción de calizas, es un tema que se encuentra en una anarquía total, donde todo mundo hace y deshace sin nadie que ponga límites, sostuvo.

El senador explicó los alcances de la reforma, que acaba con la ambigüedad en la legislación

Es incorporar el tema de la calizas, en esos términos, a todos los materiales que son competencia de la Nación, en la disposición del artículo 27, el cual ya preestablece que todos los recursos naturales son propiedad a de la Nación y todo lo que se encuentre en el subsuelo es propiedad de la Nación, simplemente había una confusión en la cual se recargaban las pedreras, las extractoras de caliza, cuando una autoridad local pretendía generar una ofensiva jurídica en contra de ellos, buscaban los amparos

La ley reglamentaria deberá ser muy precisa.

"Entre otras muchas cosas que establezca si pueden o no estar dentro de los centros urbanos, y si no, que es lo más probable, a qué distancia tiene que estar de estar de los centros urbanos, si pueden o no utilizar agua de consumo humano para sus procesos, si pueden o no usar dinamita", comentó.

El tema avanza.