'Vamos a tener que andar en lancha': reportan enorme estancamiento de agua en Juárez

Una habitante del municipio de Juárez manifestó su preocupación, pues dijo que entre más pasa el tiempo y hay lluvias, más agua se estanca en el lugar

| 23/09/2020 | ionicons-v5-c 15:36 | Sharai Rocha |

JUÁREZ.- Una habitante del municipio de Juárez, informó sobre las condiciones en las que se encuentran la avenida San Mateo y avenida Reynosa, pues llevan varios meses estancada de agua.

La habitante desconoce si en e lugar se han realizado trabajos de drenaje, pero manifestó que entre más pasa el tiempo y hay lluvias más agua se estanca en el lugar, lo cual impide el paso de los transeúntes y ya comienza a notarse un color verdoso, lo cual podría representar un foco de infección.

"La verdad no sé si estén arreglando pero ya uno no puede ni cruzar. De hecho me tuve que regresar y rodear", dijo la ciudadana que prefiere mantenerse de manera anónima.

"Meses y meses y entre más pasa el tiempo más crece, al rato ya vamos a tener que andar en lancha", expresó.

En un video de puede apreciar como algunas personas se las han ingeniado para cruzar la calle colocando maderas y así usarlo como un pequeño puente.