Valida Congreso golpe a paridad dado por El Bronco, designan a Contralor

En medio de protestas porque El Bronco incumplió con la paridad en el gabinete y además no lanzó la convocatoria de ley, el Congreso de Nuevo León validó el golpe que el gobernador dio a las mujeres y, así, en vez de buscar reponer el procedimiento, los diputados terminaron por ratificar a Gerardo Guajardo como nuevo titular de la Contraloría estatal

Por: Olivia Martínez





La bancada de Movimiento Ciudadano protestó en la tribuna, haciendo un recuento de las violaciones legales cometidas por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón primero por el encargo provisional dado a Guajardo y después para nombrarlo titular.



Desde hace cuatro meses, Guajardo es encargado de despacho, pero por ley su estatus provisional no debió prolongarse más de tres meses. Por ende, sus actos son nulos de origen. Además, el plazo para que El Bronco nombrara al titular venció el 22 de agosto y no lo hizo, debió lanzar una convocatoria que por paridad debió estar dirigida sólo a mujeres, pero nada de eso sucedió y al final el gobernador hizo el dedazo en favor de Guajardo, ignorando además un amparo para tumbar la designación..



Las legisladoras fueron al Palacio de Gobierno a exigir reponer el proceso, y denunciaron una doble moral de El Bronco, quien encabeza el Club de Toby porque no quiere a las mujeres.



La votación fue mediante cédula secreta: hubo 29 votos a favor y 8 en contra, lo que significa que al menos las bancadas del PAN, PRI y Morena convalidaron la designación.



El bloque de 21 diputadas que integran la primera legislatura paritaria en la historia local no se pudo poner de acuerdo para votar en congruencia y tumbar a designación de un hombre en la Contraloría. Muchas votaron en favor de Guajardo, por órdenes de los coordinadores.



El PRI justificó su aval a Guajardo y aclaró que la reforma de paridad aún no se homologa localmente.



Guajardo acudirá este martes al Congreso a rendir la protesta de ley.





